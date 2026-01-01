قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لعام 2026، وذلك على مستوى جميع المراكز النقابية بالجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد 11 يناير 2026، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأحد 25 يناير 2026، وفقًا للضوابط المقررة من اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن تقديم طلبات الترشح يتم بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكذلك بمقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع، في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن تُجرى الانتخابات في جميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، وفق الجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية 

وتشمل الانتخابات الترشح على عدد من المناصب النقابية، يأتي في مقدمتها منصب النقيب العام للمهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة، فضلًا عن أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وبيّنت النقابة، أن عدد الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة يبلغ 11 عضوًا، يتم تمثيلهم وفق الشعب الهندسية المختلفة، وبما يراعي التوازن بين التخصصات الأساسية، وتشمل:

الشعبة الكهربائية، الشعبة المدنية، الشعبة الميكانيكية، الشعبة المعمارية، إضافة إلى شعب التعدين والبترول، والكيماويات، والغزل والنسيج، مع مراعاة التمثيل الجغرافي للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت أن انتخابات مجالس الشعب الهندسية تُجرى داخل كل نقابة فرعية، وفق عدد المقاعد المقررة لكل شعبة، وبحسب عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات في كل تخصص، على أن يُراعى في الترشح شرط مدة القيد بالنقابة، سواء لمن أمضوا أكثر من 15 عامًا على التخرج أو أقل من ذلك، بما يضمن تمثيل الخبرات والكفاءات الشابة داخل المجالس النقابية.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن من بين الشروط الأساسية للترشح: أن يكون المرشح مقيدًا بجدول النقابة، ومسددًا للاشتراكات النقابية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وشددت النقابة العامة للمهندسين على أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف كامل من اللجان المختصة، وبما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدة حرصها على أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية للمهندسين، ودعم دور النقابة في خدمة المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.

النقابة العامة للمهندسين فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين انتخابات طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين انتخابات المهندسين اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين شروط الترشح لانتخابات المهندسين نقابة المهندسين المصرية نقيب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

ضغوط الفيسبوك جابت نتيجة.. تحرك عاجل من الأطباء البيطريين لاحتواء غضب الأعضاء

الإمام الصادق المهدي

المنظمة العربية تحيي ذكرى الصادق المهدي وتؤكد: السودان أغنى بشعبه ووحدته

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد