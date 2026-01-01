إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لعام 2026، وذلك على مستوى جميع المراكز النقابية بالجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد 11 يناير 2026، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأحد 25 يناير 2026، وفقًا للضوابط المقررة من اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن تقديم طلبات الترشح يتم بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكذلك بمقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع، في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن تُجرى الانتخابات في جميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، وفق الجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية

وتشمل الانتخابات الترشح على عدد من المناصب النقابية، يأتي في مقدمتها منصب النقيب العام للمهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة، فضلًا عن أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وبيّنت النقابة، أن عدد الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة يبلغ 11 عضوًا، يتم تمثيلهم وفق الشعب الهندسية المختلفة، وبما يراعي التوازن بين التخصصات الأساسية، وتشمل:

الشعبة الكهربائية، الشعبة المدنية، الشعبة الميكانيكية، الشعبة المعمارية، إضافة إلى شعب التعدين والبترول، والكيماويات، والغزل والنسيج، مع مراعاة التمثيل الجغرافي للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت أن انتخابات مجالس الشعب الهندسية تُجرى داخل كل نقابة فرعية، وفق عدد المقاعد المقررة لكل شعبة، وبحسب عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات في كل تخصص، على أن يُراعى في الترشح شرط مدة القيد بالنقابة، سواء لمن أمضوا أكثر من 15 عامًا على التخرج أو أقل من ذلك، بما يضمن تمثيل الخبرات والكفاءات الشابة داخل المجالس النقابية.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن من بين الشروط الأساسية للترشح: أن يكون المرشح مقيدًا بجدول النقابة، ومسددًا للاشتراكات النقابية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وشددت النقابة العامة للمهندسين على أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف كامل من اللجان المختصة، وبما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدة حرصها على أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية للمهندسين، ودعم دور النقابة في خدمة المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.