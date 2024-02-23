انتخابات المهندسين .. انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز

بدأت أعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بعد غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً بجميع محافظات الجمهورية.

وشهدت لجان الاقتراع بالقاهرة والجيزة حضورا باهتا ولم يتجاوز عدد المصوتين في الجيزة 1500 عضو ممن لهم حق التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، فيما لم تشهد الانتخابات أي حضور رسمي من المسؤولين كما هو معتاد.

كانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل - يحسب ما حددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.