محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة كافة صور الإشغالات والتعديات

في إطار حرصه على الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مستوى المرافق والخدمات المقدمة بعددًا من شوارع وميادين المحافظة، من بينها أعمال النظافة والإنارة والرصف، ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المواطن هو محور التنمية وأولوية العمل التنفيذي، مشددًا على مواجهة كافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإزالتها فورًا، مع الالتزام بخطوط التنظيم وتيسير الحركة المرورية، والتصدي لظاهرة الانتظار الخاطئ وإيقاف السيارات المخالفة، حفاظًا على حق المواطن وتحقيق الانضباط.

ووجه محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة المخلفات أولًا بأول، وتحسين المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وتجميل الفراغات بين المساكن، إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات بكافة القطاعات.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى تخصيص خطي الطوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.