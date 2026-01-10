محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمطوبس | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار عبر صفايات الأمطار بمركز مطوبس، إلى جانب شفط ورفع المياه أولًا بأول بواسطة معدات وسيارات التدخل السريع، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية لضمان الاستعداد المبكر لمواجهة أي تقلبات جوية، مع التواجد الميداني لفرق الطوارئ وسيارات التدخل السريع ومعدات رفع المياه على مدار الساعة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على المراجعة الدورية لصفايات الأمطار لتسريع تصريف المياه ومنع تجمعها، وضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة وفحص العوازل الكهربائية ومراجعة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل دوري.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتعاون الدائم بين رؤساء الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز النظافة والتجميل، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمواجهة أي طوارئ.