اللجنة المصرية تدعم غزة غذائياً وإنسانياً وسط انسحاب المنظمات الدولية

أكد عوض الغنام، مراسل اكسترا نيوز من معبر رفح، أن اللجنة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع غزة، خصوصاً مع انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار «الغنام» إلى أن المصابين والجرحى الفلسطينيين يتم نقلهم يوميًا من غزة إلى الأراضي المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتولى فريق العمل استقبالهم وإجلاؤهم سريعًا إلى المستشفيات المتخصصة حسب حالتهم الصحية.

وأكد أن اللجنة المصرية جهزت مئات الشاحنات محملة بالمواد الغذائية والإغاثية لإرسالها إلى غزة، بما في ذلك سلال غذائية متكاملة لكل بيت، لتلبية الاحتياجات الأساسية وإيواء الفلسطينيين في المخيمات، خاصة بعد تدمّر نحو 270 ألف خيمة بسبب العواصف والمنخفضات الجوية الأخيرة.

ولفت «الغنام» إلى أن اللجنة لا تقتصر جهودها على تقديم الطعام، بل تشمل إعادة المدارس والمستوصفات الصحية وتشغيل المخيمات وتأمين حياة أفضل للفلسطينيين، مؤكداً أن كل كرتونة تحمل علامة الدولة المصرية ما يعكس الدور الإنساني والدبلوماسي لمصر في القطاع.