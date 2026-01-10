تعليم كفر الشيخ: إجراء مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية | صور

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الإشرافية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.