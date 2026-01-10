مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم موتوسيكل وكارو بطريق المحلة كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي "المحلة - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب وإصابة 4 أربعة آخرين بينهم ثلاثة من أسرة واحدة في حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين دراجة نارية «موتوسيكل» وعربة كارو بنطاق قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى وعدد من المصابين بالقرب من مسجد السلام بدائرة القسم.



وانتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما أسفر الفحص عن مصرع مصطفى غانم، طالب، مقيم بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى، قائد الدراجة النارية.

تحرك عاجل



ونتج عن الواقعة إصابة كلاً من محمد ياسر، طالب ومقيم بدمرو، إلى جانب إسلام الدمرداش وزوجته آية سمير، وابنتهما حور إسلام، طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، وجميعهم من مستقلي عربة الكارو.

مصرع شاب



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.