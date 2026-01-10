كفر الشيخ تواصل حملاتها المكثفة للنظافة والتجميل بدسوق | صور

تواصلت محافظة كفر الشيخ ، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بنطاق مركز ومدينة دسوق، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك لتحسين الخدمات للمواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق مركز ومدينة دسوق والأحياء، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية على مدار اليوم، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.

وأشار ساطور، إلى تكثيف أعمال تنظيف الأحواض من الحشائش، وتقليم وتهذيب الأشجار ورعايتها، وأعمال الري، وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بمداخل المدينة، وعمل حملات نظافة ورفع الأتربة ورفع كفاءة المداخل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

جاءت هذه الحملة تحت إشراف أحمد المصري، نائب رئيس مدينة دسوق لشؤون النظافة والتجميل، وبحضور رؤساء الأحياء، وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.