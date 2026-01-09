كفر الشيخ .. تركيب الإنترلوك بشوارع مقابر محلة دياي بالجهود الذاتية| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المقابر بقرية محلة دياي بمركز دسوق، بالمشاركة المجتمعية، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية محلة دياي، ورصف مقابر القرية بالجهود الذاتية.

ووجه محافظ كفرالشيخ بتعميم تجربة تركيب بلاط الإنترلوك في جميع المقابر بمراكز وقرى المحافظة، وصيانة كشافات الإنارة القائمة وتركيب كشافات جديدة بالمقابر التي تحتاج إليها، مع تمهيد ورصف الطرق المحيطة والمؤدية للمقابر ورفع كفاءتها.