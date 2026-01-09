نوة الفيضة الكبرى.. رفع حالة الطوارئ وكسح مياه الأمطار في كفر الشيخ| صور

شهدت كفر الشيخ كسح ورفع مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، في إطار الاستعداد الدائم لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وشدد رئيس المدينة، على سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، وضرورة استمرار أعمال كسح المياه وصيانة صفايات الأمطار وشبكات تصريف المياه، بما يضمن عدم تراكم المياه بالشوارع، والحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار إلى أن مركز ومدينة كفر الشيخ شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من صفايات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب المتابعة الدورية والصيانة المستمرة لها.

وشدد على أهمية رفع مستوى النظافة العامة بالتوازي مع أعمال كسح المياه، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ بالدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية للتعامل الفوري مع أي تجمعات محدودة لمياه الأمطار، وذلك تحت إشراف د. إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمشاركة طارق الفحام مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة حتى الانتهاء من رفع كافة الملاحظات.

وأكد المهندس أحمد عيسى استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية أولًا بأول، والتواجد الميداني المستمر، وسرعة التدخل للتعامل مع أي طارئ، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وبما يحد من آثار التغيرات المناخية على المواطنين.