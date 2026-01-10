وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.. صور

أعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس المحافظة، وسط أجواء من الانضباط والهدوء.

وأكد الدكتور علاء جودة أن جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها أكملت استعداداتها لاستقبال الامتحانات، من خلال تجهيز اللجان بما يتوافق مع الضوابط والتعليمات المعتمدة.

كما شدد على الالتزام الكامل بالإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بنزاهة وانتظام، مع منع الغش داخل اللجان وحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، مشيراً إلى متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل باللوائح وتنظيم سير الامتحانات.

وأشار إلى أن ورقة الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط بما يراعي الفروق الفردية ويقيس نواتج التعلم المستهدفة.

وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، مرتبطة بغرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات لحظياً، والعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.