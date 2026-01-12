قرار خطير من الكاف يخص أحداث ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فتح تحقيق على خلفية أحداث شهدتها مباراتي المغرب مع الكاميرون والجزائر مع نيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأفادت تقارير أن الكاف أدان ما وصفه سلوكًا غير مقبول من قبل لاعبين وإدرايين حاولوا الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة المغرب مع الكاميرون والجزائر ضد نيجيريا.

مراجعة تقارير الحكم ومراقبي المباراة

وأكد كاف في بيان له أن التحقيق سيشمل مراجعة التقارير الرسمية للحكام ومراقبي المباراة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للوائح والانضباط المعمول بها، حفاظًا على القيم الرياضية والانضباط داخل المنافسات القارية.

ومن المنتظر أن تُعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي نتائج التحقيق والعقوبات المحتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الكاف على فرض الانضباط ومنع تكرار مثل هذه الأحداث في الأدوار الحاسمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.