رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: مراكز الشباب تفتح أبوابها للجماهير لدعم المنتخب الوطني في أمم أفريقيا

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة أمام المواطنين والشباب، لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات المنتخب الوطني المصري خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

 وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم خدمات مجتمعية متكاملة بمختلف المراكز والأحياء، والاهتمام بالشباب والنشء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن 75 مركز شباب وناديًا على مستوى المحافظة قد فتحت أبوابها لتحويل ساحاتها وقاعاتها إلى ساحات تشجيع جماعي، مزودة بشاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في مختلف أدوار البطولة، في مشهد وطني يعكس روح الانتماء والدعم، ويجسد تفاعل الشارع الأسيوطي مع الأحداث الرياضية الوطنية، حيث حرصت الجماهير على الحضور منذ المباريات الأولى.

وأضاف المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تقوم باستقبال الجماهير وتنظيم متابعة المباريات داخل الهيئات الشبابية والرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات المنتخب في بيئة آمنة ومنظمة، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تستهدف إعادة تقديم مراكز الشباب بصورة عصرية قادرة على التفاعل مع المجتمع واحتياجاته، خاصة فئة الشباب والنشء، وتحويلها إلى مراكز جذب مجتمعي ورياضي وثقافي.

وفي ختام تصريحاته، أعرب محافظ أسيوط عن ثقته الكاملة في المنتخب الوطني، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مشوارهم بالبطولة الإفريقية، وتقديم أداء يليق باسم مصر، ويسعد جماهيرها في الداخل والخارج.

أسيوط مراكز الشباب الأندية الرياضية مباريات المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد