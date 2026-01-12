بالصور | محافظ أسيوط: إزالة 17 حالة تعد على مبان وأراض زراعية في 4 مراكز

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 1210 متر مربع مبان، بالإضافة إلى قيراط و20 سهم أراضي زراعية، وذلك خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة القانون.

نفذت بعدد 4 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بعدد 4 مراكز على مستوى المحافظة، شملت صدفا، الفتح، أبنوب، وأبوتيج، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة والجهاز التنفيذي للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تمكنت من إزالة حالة تعدي فوري على أراضي زراعية، كما تم إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة الفتح، فضلاً عن إزالة 12 حالة تعدي متغيرات مكانية بمركز ومدينة أبوتيج.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن حملات الإزالة تنفذ بمنتهى الحزم ودون أي تهاون، مع استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، وكافة الجهات المعنية، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم.