قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | محافظ أسيوط: إزالة 17 حالة تعد على مبان وأراض زراعية في 4 مراكز

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 1210 متر مربع مبان، بالإضافة إلى قيراط و20 سهم أراضي زراعية، وذلك خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة القانون.

نفذت بعدد 4 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بعدد 4 مراكز على مستوى المحافظة، شملت صدفا، الفتح، أبنوب، وأبوتيج، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة والجهاز التنفيذي للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تمكنت من إزالة حالة تعدي فوري على أراضي زراعية، كما تم إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة الفتح، فضلاً عن إزالة 12 حالة تعدي متغيرات مكانية بمركز ومدينة أبوتيج.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن حملات الإزالة تنفذ بمنتهى الحزم ودون أي تهاون، مع استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، وكافة الجهات المعنية، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم.

أسيوط إزالة 17 حالة تعدي أراضي زراعية للموجة الـ28 لإزالة التعديات المتغيرات المكانية أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

دعاء الرياح

دعاء الرياح.. 22 كلمة رددها النبي للوقاية منها.. وهذه أفضل 70 دعوة تقضي حوائجك

الدكتور سلامة داود

سلامة داود ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس فرع جامعة الأزهر بالفيوم

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد