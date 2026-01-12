قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراة بقطاع التعليم في نقابة المعلمين

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراه بقطاع التعليم في نقابة المعلمين
محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراه بقطاع التعليم في نقابة المعلمين
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم، والتي أقيمت بالقاعة الكبرى لنقابة المعلمين بشارع الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار دعم وتشجيع أبناء المحافظة على مواصلة الدراسات العليا والارتقاء بالمستوى العلمي بما يخدم المجتمع.

حضر الاحتفالية عدد من القيادات التعليمية والنقابية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزت علي حسن نقيب المعلمين، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأحمد حسن محمد أمين سر النقابة، ومحمد عبد الرازق دردير أمين الصندوق، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة، وداليا تادرس المراقب المالي بمجلس الأمناء، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، وعدد من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالمحافظ وبالمكرمين من حاملي الدرجات العلمية العليا.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في تكريم نخبة من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أنهم يمثلون قدوة مشرفة ونموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة. وشدد على أهمية البحث العلمي ودوره المحوري في تحقيق التقدم والتنمية، واستخدام مخرجاته في مواجهة قضايا المجتمع وحل مشكلاته، داعيًا كل في موقعه إلى مواصلة العمل وتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وشريك أساسي في تنفيذ خطط التطوير، مشددًا على حرص المحافظة على دعم المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية وتذليل العقبات التي تواجههم، ومشيدًا بدور نقابة المعلمين باعتبارها صوتًا معبرًا عن تطلعاتهم وحقوقهم معلنًا عن بروتوكول استلام وتشغيل مستشفى المعلمين، والموافقة على إنشاء وتخصيص نادي يليق بمكانة المعلمين، فضلًا عن توجيهه بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين.

من جانبه، توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للعملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات ملموسة وغير مسبوقة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى حصول خمس مدارس على مستوى المحافظة على الانتساب لمنظمة (اليونسكو) للعام الدراسي 2025/2026، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية بالمحافظة تضم نحو 70 ألف معلم وإداري يعملون بإخلاص لخدمة الطلاب.

وفي كلمته، أعرب نقيب المعلمين، نيابة عن حاملي الماجستير والدكتوراه، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على جهوده في دعم العلم والبحث العلمي، وحرصه الدائم على تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن العلم يظل الركيزة الأساسية لتقدم الأمم والشعوب.

واختتمت الاحتفالية بقيام اللواء دكتور هشام أبو النصر بتكريم حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بما تحقق من إنجاز علمي.

أسيوط شهادات الماجستير والدكتوراه المعلمين والمعلمات نقابة المعلمين نقيب المعلمين

