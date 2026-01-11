قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم الإنجليزية والفرنسية لتعزيز دورهما المجتمعي

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية
إيهاب عمر

أجرى الدكتور محمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مراكز تعليم اللغات الأجنبية بالجامعة، زيارة تفقدية لمركز دراسات اللغة الفرنسية، ومركز تعليم اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار متابعة سير العمل والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية والخدمات التعليمية التي تقدمها المراكز.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد أبو رحاب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نها رزق مديرة مركز دراسات اللغة الفرنسية، والدكتورة عبير محمد رأفت المشرف على مركز تعليم اللغة الإنجليزية، إلى جانب عدد من العاملين بالمركزين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز تعليم اللغات الأجنبية، لما لها من دور محوري في بناء قدرات الطلاب والخريجين، ورفع كفاءتهم التنافسية في سوق العمل.

وأوضح أن دعم هذه المراكز وتحديث برامجها التدريبية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل الثقافي والانفتاح على العالم، وربط العملية التعليمية باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة جامعة أسيوط كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره أوضح الدكتور محمد عدوي أن الزيارة تأتي ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمتابعة الدورية لمراكز تعليم اللغات الأجنبية بمختلف تخصصاتها، بهدف تقييم الأداء، ورصد الاحتياجات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد حرص إدارة الجامعة على تحديث البرامج التدريبية، والتوسع في تقديم الدورات المتخصصة التي تلبي احتياجات الطلاب والخريجين والعاملين بمختلف المؤسسات.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديره للجهود المبذولة داخل مركزي دراسات اللغة الفرنسية، وتعليم اللغة الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتحديث البرامج التدريبية بما يواكب المستجدات في مجال تعليم اللغات الأجنبية، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل الحضاري والانفتاح الثقافي، وداعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أسيوط جامعة أسيوط تعليم اللغات الأجنبية مركز دراسات اللغة الفرنسية مركز تعليم اللغة الإنجليزية

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية ضد هدف عبر الخط الأصفر في قطاع غزة

ترامب - خامنئي- نتنياهو

إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران.. تقديرات عسكرية تتوقع تأخيرا أمريكيا في شن هجوم محتمل

ترامب

ترامب يقطع النفط عن كوبا ويهدد بانهيارها… ويلمح إلى وزير خارجيته كرئيس محتمل

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

