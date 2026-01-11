نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم الإنجليزية والفرنسية لتعزيز دورهما المجتمعي

أجرى الدكتور محمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مراكز تعليم اللغات الأجنبية بالجامعة، زيارة تفقدية لمركز دراسات اللغة الفرنسية، ومركز تعليم اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار متابعة سير العمل والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية والخدمات التعليمية التي تقدمها المراكز.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد أبو رحاب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نها رزق مديرة مركز دراسات اللغة الفرنسية، والدكتورة عبير محمد رأفت المشرف على مركز تعليم اللغة الإنجليزية، إلى جانب عدد من العاملين بالمركزين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز تعليم اللغات الأجنبية، لما لها من دور محوري في بناء قدرات الطلاب والخريجين، ورفع كفاءتهم التنافسية في سوق العمل.

وأوضح أن دعم هذه المراكز وتحديث برامجها التدريبية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل الثقافي والانفتاح على العالم، وربط العملية التعليمية باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة جامعة أسيوط كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره أوضح الدكتور محمد عدوي أن الزيارة تأتي ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمتابعة الدورية لمراكز تعليم اللغات الأجنبية بمختلف تخصصاتها، بهدف تقييم الأداء، ورصد الاحتياجات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد حرص إدارة الجامعة على تحديث البرامج التدريبية، والتوسع في تقديم الدورات المتخصصة التي تلبي احتياجات الطلاب والخريجين والعاملين بمختلف المؤسسات.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديره للجهود المبذولة داخل مركزي دراسات اللغة الفرنسية، وتعليم اللغة الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتحديث البرامج التدريبية بما يواكب المستجدات في مجال تعليم اللغات الأجنبية، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل الحضاري والانفتاح الثقافي، وداعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.