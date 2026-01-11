قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن من داخل اللجان على انتظام امتحانات صفوف النقل

محافظ أسيوط يطمئن من داخل اللجان على انتظام امتحانات صفوف النقل
محافظ أسيوط يطمئن من داخل اللجان على انتظام امتحانات صفوف النقل
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، بعدد من مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب مدارس التربية الفكرية بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأحمد ثابت المشرف العام على تطوير مدارس التربية الفكرية.

 مستوى الامتحان

واستهل المحافظ جولته بتفقد لجان امتحانات مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، حيث تابع لجان الصف الثاني الثانوي (نظامي، منازل، خدمات)، واطمأن على سير الامتحان في مادة الرياضيات، التي يؤديها طلاب النظامي باستخدام أجهزة التابلت، بينما يؤديها طلاب المنازل والخدمات ورقيًا، كما استمع إلى آراء الطالبات حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وتأكد من عدم وجود أية معوقات فنية أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية.

انتظام أعمال الامتحانات

كما شملت الجولة تفقد لجان مدرسة النيل الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات، حيث تابع انتظام أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتفقد محافظ أسيوط أيضًا لجان مدرسة التربية الفكرية بحي شرق، واطمأن على أوضاع طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا على توافر سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم، وتواجد المشرفين والملاحظين داخل اللجان.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن امتحانات صفوف النقل، التي انطلقت أمس السبت 10 يناير وتستمر حتى الخميس 15 يناير الجاري، تسير في إطار من الانضباط وانتظام اللجان، مشددًا على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل تُعقد على مستوى المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية نحو 454 ألف طالب وطالبة، بينما يؤدي الامتحانات بالمرحلة الإعدادية نحو 163 ألف طالب وطالبة، وبالمرحلة الثانوية نحو 59 ألف طالب وطالبة، بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي يقدمه محافظ أسيوط للعملية التعليمية، خاصة خلال فترة الامتحانات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة داخل المدارس.

أسيوط سير امتحانات صفوف النقل مدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية انتظام العملية الامتحانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

عصام عبدالفتاح

موعد ومكان عزاء والد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد