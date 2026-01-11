محافظ أسيوط يوجه برفع جاهزية المعدات بالمراكز والقرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لكافة المعدات وسيارات الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، من خلال المراجعة الدورية الشاملة للمعدات والتأكد من نظافتها وصلاحيتها الفنية، بما يضمن قدرتها على العمل بكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على المال العام ورفع كفاءة منظومة الخدمات المحلية.

مراجعة الحالة الفنية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، قامت بمتابعة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، ومراجعة حالتها الفنية، إلى جانب تنفيذ أعمال الغسيل والصيانة الدورية للمعدات، بما يسهم في إطالة عمرها الافتراضي وضمان جاهزيتها للتدخل الفوري عند الحاجة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز، وبمتابعة محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام برفع كفاءة وجاهزية معدات وسيارات الحملات الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، مع الاستمرار في أعمال النظافة والصيانة الدورية، لضمان انتظام سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.