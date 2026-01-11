قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع جاهزية المعدات بالمراكز والقرى

الوحدة المحلية بالبداري تنفذ أعمال غسيل وصيانة للحملة الميكانيكية
إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لكافة المعدات وسيارات الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، من خلال المراجعة الدورية الشاملة للمعدات والتأكد من نظافتها وصلاحيتها الفنية، بما يضمن قدرتها على العمل بكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على المال العام ورفع كفاءة منظومة الخدمات المحلية.

مراجعة الحالة الفنية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، قامت بمتابعة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، ومراجعة حالتها الفنية، إلى جانب تنفيذ أعمال الغسيل والصيانة الدورية للمعدات، بما يسهم في إطالة عمرها الافتراضي وضمان جاهزيتها للتدخل الفوري عند الحاجة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز، وبمتابعة محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام برفع كفاءة وجاهزية معدات وسيارات الحملات الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، مع الاستمرار في أعمال النظافة والصيانة الدورية، لضمان انتظام سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد الوحدات المحلية الخدمات المحلية

