قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

عقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية بالمحافظة، لإجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفتين قياديتين بمديرية الزراعة بأسيوط

 وذلك في إطار الحرص على اختيار الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل الزراعي والتعاوني، وفقًا للقانون والمعايير المعتمدة، وبما يواكب توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء التنفيذي داخل القطاعات الحيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ويسري كامل مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة والدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، ورمضان مصطفى موجه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وظائف بمديرية الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط أن لجنة الوظائف القيادية أعلنت عن حاجة مديرية الزراعة لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، حيث تلقت الأمانة الفنية للجنة القيادات طلبات المتقدمين خلال فترة الإعلان التي تم نشرها عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 25 نوفمبر 2025.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الهدف من هذه الاختبارات هو تقييم القدرات القيادية والفنية للمتقدمين، والتعرف على رؤيتهم لتطوير القطاع الزراعي والتعاوني، ومدى قدرتهم على إدارة الملفات الحيوية والتعامل مع التحديات التي تواجه الفلاحين على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال اللقاء توجيه عدد من الأسئلة العملية للمتقدمين، من بينها كيفية التصرف في حال حدوث نقص في الأسمدة، وضمان وصولها لمستحقيها، والتعامل مع حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد من آثارها البيئية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقطاع الزراعي والتعاوني، وآليات دعم الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إجراء الاختبارات لعدد (4) متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، وعدد (7) متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، حيث جرى تقييم خبراتهم، ومهاراتهم في إدارة الأزمات، وقدرتهم على اتخاذ القرار، ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات واعية تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم الفلاح باعتباره محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وأحد ركائز الأمن الغذائي بمحافظة أسيوط.

أسيوط اجتماع لجنة الوظائف مديرية الزراعة منظومة العمل الزراعي أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

أحمد الليموني

أحمد الليموني أمينًا للإعلام المركزي بحزب الإصلاح والنهضة

مجلس الشيوخ

برلماني: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية يعكس طفرة الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد