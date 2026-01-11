قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
محافظات

انقطاع جزئي للمياه عن بعض شوارع غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه
إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع جزئي للمياه عن بعض شوارع حي غرب مدينة أسيوط، وذلك لمدة 6 ساعات ليلًا، نتيجة تنفيذ أعمال تطهير بيارة محطة صرف صحي السادات التابعة لمنطقة غرب أسيوط.

موعد انقطاع المياه 


وأوضحت الشركة أن أعمال التطهير ستُنفذ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل السبت وحتى الساعة 6 صباح غدا الأحد  ولمدة 6 ساعات، وهو ما يستلزم حدوث انقطاع جزئي للمياه خلال فترة الأعمال.


وأكد المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الشركة للتطهير الدوري لمحطات الصرف الصحي، بهدف الحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات، ورفع كفاءة المحطات، وإزالة الرواسب المصاحبة من الشبكات، وذلك باستخدام سيارات ومعدات الشركة المتخصصة، بما يضمن سلامة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.


وأشار رئيس الشركة إلى أن تأثر الخدمة سيكون محدودًا ببعض الشوارع فقط، وهي منطقة السادات بالكامل وتفرعاتها، وجزء من شارع يسري راغب بدايةً من دار الرياضة وحتى كوبري السادات، مؤكدًا أن الانقطاع لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد دون تأخير.


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب فور الطلب طوال فترة تنفيذ الأعمال.


ودعت الشركة المواطنين إلى سرعة التواصل في حال وجود أي شكاوى أو احتياجات طارئة من المياه، وذلك من خلال الخط الساخن 125، أو الاتصال على رقم 01280733990، أو عبر خدمة واتس آب على رقم 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك حرصًا على سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط انقطاع جزئي للمياه حي غرب مدينة أسيوط محطة صرف صحي أسيوط أخبار أسيوط

