تعليم أسيوط: فتح تحقيق عاجل فى سقوط طالب من أعلى سور بلكونة بمدرسة كوم أبو شيل الابتدائية

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه تم فتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط طالب بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم ابوشيل التابعة لمركز ابنوب من الدور الارضى وذلك بعد انتهاء لجنة الامتحانات اليوم وتم نقله إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة .



وأشار وكيل الوزارة - فى بيان رسمى اليوم السبت - أنه تبلغ لغرفة عمليات المديرية بلاغ بسقوط الطالب حمزة احمد على بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم ابوشيل الابتدائية التابعة لإدارة ابنوب التعليمية من أعلى سور بلكونة بالدور الارضى وذلك عقب انتهاء لجنة الامتحانات بالمدرسة اليوم و تم إخطار كافة الجهات المعنية وتم على الفور نقل الطالب إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى للاطمئنان على حالة الطفل الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة وتم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .