القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط

كشف مصدر طبي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، عن استقرار الحالة الصحية للطفل حمزة أحمد علي، التلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، وذلك عقب إصابته أمس السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إثر سقوطه من أعلى سور بلكونة بالطابق الأول داخل المدرسة عقب أدائه الامتحان.

استقرار حالته الصحية

وأوضح المصدر أن الطفل جرى نقله إلى المستشفى صباح أمس بادعاء سقوط من علو، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والتي أسفرت عن إصابته بكسر بالعظام وكدمات بالقدم اليمنى، وتم عمل جبيرة له، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

وفي سياق متصل، أصدر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مشيرًا إلى أنه فور تلقي غرفة عمليات المديرية بلاغًا بسقوط الطالب حمزة أحمد علي، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل التابعة لإدارة أبنوب التعليمية، وذلك عقب انتهاء لجنة الامتحانات، تم إخطار جميع الجهات المعنية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى نقل الطالب على الفور إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما أسفر عنه التحقيق.