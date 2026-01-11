قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط

مديرية التربية والتعليم بأسيوط
مديرية التربية والتعليم بأسيوط
إيهاب عمر

 كشف مصدر طبي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، عن استقرار الحالة الصحية للطفل حمزة أحمد علي، التلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، وذلك عقب إصابته أمس السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إثر سقوطه من أعلى سور بلكونة بالطابق الأول داخل المدرسة عقب أدائه الامتحان. 

استقرار حالته الصحية 

وأوضح المصدر أن الطفل جرى نقله إلى المستشفى صباح أمس بادعاء سقوط من علو، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والتي أسفرت عن إصابته بكسر بالعظام وكدمات بالقدم اليمنى، وتم عمل جبيرة له، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

 وفي سياق متصل، أصدر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مشيرًا إلى أنه فور تلقي غرفة عمليات المديرية بلاغًا بسقوط الطالب حمزة أحمد علي، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل التابعة لإدارة أبنوب التعليمية، وذلك عقب انتهاء لجنة الامتحانات، تم إخطار جميع الجهات المعنية. 

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى نقل الطالب على الفور إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما أسفر عنه التحقيق.

أسيوط مستشفى المبرة للتأمين الصحي التلميذ بالصف الثالث الابتدائي مركز أبنوب الفصل الدراسي الأول سقوط من علو الكشف الطبي كسر بالعظام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفكيك الديون يعزز استدامة الاستقرار المالي.. تفاصيل خطة الحكومة لتوسيع حجم الاقتصاد وزيادة النمو

صورة أرشيفية

خطباء مكافأة سوهاج يوجهون رسالة عاجلة لوزير الأوقاف.. ما السبب؟

فتاوى

فتاوى| هل لمس القطة ينقض الوضوء؟.. لماذا سُمِّي سيدنا جبريل بالروح القدس؟.. الإفتاء تجيب.. ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد