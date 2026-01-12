قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2027



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 عن القائمة المختارة للمعسكر المقرر إقامته خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب 2027، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز مجموعة قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القارية المقبلة.



حراس المرمي

ضمّت قائمة حراس المرمى ثلاثة أسماء، هم:

إياد تامر، عمر عبد العزيز، ومحمد علاء، في ظل رغبة الجهاز الفني في خلق منافسة قوية على مركز حراسة المرمى، ومنح الفرصة لأكثر من عنصر لاكتساب الخبرات الدولية.

خط الدفاع

شهد خط الدفاع تواجد عدد كبير من اللاعبين، وهم:

إياد مدحت، محمد عبد البصير، محمد الأمين، خالد نصر الدين، عبد الله محمد، محمد عوض، ماهر خالد، أحمد حسن تيتو، مهند الشامي، هشام جنيدي، أحمد حسن.

ويعكس هذا التنوع حرص الجهاز الفني على اختبار أكثر من لاعب في المراكز الدفاعية المختلفة، سواء في قلب الدفاع أو على الأطراف.

خط الوسط

جاء خط الوسط كأكثر الخطوط عددًا، وضم كلًا من:

محمد سمير، عبد الرحمن عادل، محمد عاطف، مصطفى العارف، محمد عبد الونيس، عمرو الشوادفي، أحمد ياسر، إبراهيم عبد الفتاح، محمد شحاتة، محمود صلاح، آدهم كريم، محمد محمود، أنس رشدي، عمر العزب، إبراهيم النجعاوي، كريم جمعة، ياسين عاطف.

ويُعد هذا الكم الكبير من لاعبي الوسط دلالة على اعتماد الجهاز الفني على هذا الخط في بناء اللعب وصناعة الفرص.

خط الهجوم

في خط الهجوم، وقع الاختيار على:

يوسف صابر، علي الجارحي، محمود حسن، نور نادر، يوسف طارق، في محاولة للوصول إلى أفضل توليفة هجومية قادرة على تسجيل الأهداف وحسم المباريات.

معسكر إعداد للمستقبل



ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني والإداري المعسكر خلال يناير، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية، استعدادًا للمراحل المقبلة من المنافسات القارية والمحلية، وبناء جيل جديد يمثل الكرة المصرية في المحافل الأفريقية



