إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2027

رباب الهواري


أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 عن القائمة المختارة للمعسكر المقرر إقامته خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب 2027، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز مجموعة قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القارية المقبلة.


حراس المرمي 

ضمّت قائمة حراس المرمى ثلاثة أسماء، هم:

إياد تامر، عمر عبد العزيز، ومحمد علاء، في ظل رغبة الجهاز الفني في خلق منافسة قوية على مركز حراسة المرمى، ومنح الفرصة لأكثر من عنصر لاكتساب الخبرات الدولية.

خط الدفاع

شهد خط الدفاع تواجد عدد كبير من اللاعبين، وهم:

إياد مدحت، محمد عبد البصير، محمد الأمين، خالد نصر الدين، عبد الله محمد، محمد عوض، ماهر خالد، أحمد حسن تيتو، مهند الشامي، هشام جنيدي، أحمد حسن.

ويعكس هذا التنوع حرص الجهاز الفني على اختبار أكثر من لاعب في المراكز الدفاعية المختلفة، سواء في قلب الدفاع أو على الأطراف.

خط الوسط

جاء خط الوسط كأكثر الخطوط عددًا، وضم كلًا من:

محمد سمير، عبد الرحمن عادل، محمد عاطف، مصطفى العارف، محمد عبد الونيس، عمرو الشوادفي، أحمد ياسر، إبراهيم عبد الفتاح، محمد شحاتة، محمود صلاح، آدهم كريم، محمد محمود، أنس رشدي، عمر العزب، إبراهيم النجعاوي، كريم جمعة، ياسين عاطف.

ويُعد هذا الكم الكبير من لاعبي الوسط دلالة على اعتماد الجهاز الفني على هذا الخط في بناء اللعب وصناعة الفرص.

خط الهجوم

في خط الهجوم، وقع الاختيار على:

يوسف صابر، علي الجارحي، محمود حسن، نور نادر، يوسف طارق، في محاولة للوصول إلى أفضل توليفة هجومية قادرة على تسجيل الأهداف وحسم المباريات.

معسكر إعداد للمستقبل
 

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني والإداري المعسكر خلال يناير، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية، استعدادًا للمراحل المقبلة من المنافسات القارية والمحلية، وبناء جيل جديد يمثل الكرة المصرية في المحافل الأفريقية


 

منتخب الشباب اخبار الرياضة وائل رياض تصفيات أمم أفريقيا 2027

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026

أرشيفية

مصرع عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة لمسيرة أمريكية باليمن

محمد عيد

محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

رضا بهلوي

رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

