الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
رياضة

حصاد اتحاد الطائرة في البطولات الدولية لمنتخبات الشباب والكبار لموسم 2025

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله هشام

حقق الاتحاد المصري للكرة الطائرة حصادًا لافتًا خلال عام 2025 على مستوى البطولات الدولية، سواء في منافسات الصالات أو الشواطئ، بعد مشاركة جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية أفريقيًا وعربيًا وعالميًا، في إنجاز غير مسبوق يؤكد نجاح خطة الإعداد والتطوير.

وشهد عام 2025 مشاركة المنتخبات المصرية في 6 بطولات دولية كبرى خلال الفترة الماضية، مع التأهل إلى البطولات العالمية دون استثناء لجميع المراحل السنية، وهو ما يُعد سابقة تاريخية للكرة الطائرة المصرية.

وفرضت منتخبات الصالات سيطرتها على المنافسات الأفريقية، بعدما حصد:

منتخب الناشئين تحت 17 سنة لقب البطولة العربية بالأردن.

وحقق منتخبا الناشئين والناشئات تحت 16 سنة لقبي بطولة أمم أفريقيا بتونس.

وفاز منتخب الشباب تحت 20 سنة بلقب أمم أفريقيا التي استضافتها مصر.

فيما حصل منتخب الشابات تحت 20 سنة على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وعلى صعيد المنافسات العربية للكبار، نجح منتخب الرجال في حصد المركز الثاني ببطولة كأس التحدي العربية بالأردن، رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين المحترفين بالخارج لارتباطهم ببطولات دولية وأوروبية.

مشاركة عالمية موسعة

على المستوى العالمي، شاركت المنتخبات المصرية في بطولات العالم لمختلف الفئات العمرية، حيث خاض:

منتخبا الناشئين والناشئات تحت 19 سنة منافسات بطولتي العالم في صربيا وكرواتيا وأوزبكستان.

وشارك منتخبا الشباب والشابات تحت 21 سنة في بطولتي العالم في الصين وإندونيسيا.

كما شارك منتخب الرجال في بطولة العالم بالفلبين، ومنتخب السيدات في بطولة العالم بتايلاند، مسجلًا أول ظهور عالمي لسيدات مصر منذ 20 عامًا.

وعلى الصعيد العالمي، شاركت المنتخبات المصرية في بطولات العالم للناشئين والناشئات بقطر، وللشباب والشابات بالمكسيك، وسط مشاركة قياسية من مختلف دول العالم.

كما شارك منتخبا السيدات والرجال في منافسات الكبار بالكأس القارية الأفريقية بالمغرب، إضافة إلى مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم للشواطئ بأستراليا بمشاركة 48 فريقًا.

رؤية مستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن هذه النتائج جاءت ثمرة خطة فنية شاملة تستهدف الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات، مع منح الفرصة للأجيال الصاعدة، تمهيدًا لبناء منتخبات قادرة على المنافسة القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.

منتخب مصر اتحاد الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة أفريقيا للطائرة كأس العالم للطائرة

