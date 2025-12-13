عمومية اتحاد الطائرة تثني على جهود حسن عابد..ويؤكد: مستمرون في التطوبر

أثني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة على المجهود الكبير الذي يقدمه الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد خلال الاجتماع الأول، الذي بقاعة المؤتمرات الرئيسية باللجنة الأولمبية .

وشهدت عمومية اتحاد الكرة الطائرة حضور 32 ناديًا من أصل 46،

واشاد أعضاء الجمعية العمومية بالدور الكبير الذي يقدمه الكابتن حسن عابد ومساهمته في تنفيذ سياسة المجلس.

ويعكس هذا التأييد الكبير ثقة الأندية في كفاءته وقدرته على قيادة العمل الإداري داخل الاتحاد، ودفع منظومة الكرة الطائرة نحو المزيد من التطوير والإنجازات.

وفي تصريحات صحفية، أعرب الكابتن حسن عابد عن امتنانه لهذه الثقة، قائلاً: "أنا ممتن جدًا لهذا الدعم الكبير من أعضاء الجمعية العمومية، فهذا يعكس تقدير الجميع للعمل الدؤوب الذي نقوم به لتطوير الكرة الطائرة في مصر.



وهدفنا استمرار النجاحات على جميع المستويات، سواء في البطولات المحلية أو المشاركات الدولية، وتعزيز قدرات اللاعبين والمدربين، وتنفيذ خطط وأفكار مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر."

وأضاف عابد: "يسعى الاتحاد دائمًا لوضع برامج تدريبية متقدمة، وتطوير البنية التحتية للعبة، بما يضمن تقديم أفضل مستويات المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما أن هذا التأييد يمنحنا دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات."

وشهدت الفترة الماضية نجاحات كبيرة للكرة الطائرة المصرية، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو البطولات المحلية، ما يعكس الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد تحت إدارة الكابتن حسن عابد.