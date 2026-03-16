الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفعة ترامب .. الاتحاد الأوروبي يرفض المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز

كايا كالاس
كايا كالاس
ناصر السيد

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يرغب" في توسيع نطاق مهمته البحرية في الشرق الأوسط لتشمل مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا دولًا أخرى إلى المساعدة في تأمين المضيق بعد أن ردت إيران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وألغام، ما أدى فعليًا إلى إغلاق الممر أمام ناقلات النفط التي تنقل عادةً خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتأسست مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي - والتي سُميت تيمنًا بالكلمة اليونانية التي تعني "الدروع" - عام 2024 لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت كالاس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "كانت هناك رغبة واضحة خلال مناقشاتنا في تعزيز هذه العملية، ولكن في الوقت الراهن، لم تكن هناك رغبة في تغيير نطاقها".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "غير راضٍ" عن رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البداية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد فوجئتُ جدًا بموقف المملكة المتحدة، لأنني قبل أسبوعين سألتهم: 'لماذا لا تُرسلون بعض السفن؟' ولم يُبدوا رغبةً حقيقيةً في ذلك".

ووصف بريطانيا بأنها "أقدم حليف" لبلاده، مضيفا أن الولايات المتحدة أنفقت "أموالًا طائلة" على حلف الناتو وحماية أوكرانيا من روسيا، أعتقد أن هذا أمرٌ مُريع"، مُؤكدًا أنه "غير راضٍ عن موقف بريطانيا".

وأشار إلى أن ستارمر أخبره أمس أنه سيجتمع مع فريقه لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الجهود المبذولة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

قلت: "لست بحاجة إلى الاجتماع مع الفريق. أنت رئيس الوزراء. يمكنك تشكيل فريقك الخاص - لماذا عليك الاجتماع مع فريقك لمعرفة ما إذا كنت سترسل إلينا بعض كاسحات الألغام أو بعض القوارب؟" قلت: "لست مضطرًا للاجتماع مع فريقك."

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

