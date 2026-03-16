بريطانيا وكندا: اتفقنا على العمل على إعادة فتح مضيق هرمز

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره الكندي مارك كارني، على ضرورة العمل على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أنهما لم يُفصِّلا آلية إدارة هذا الأمر.

وذكرت قناة "سكاي نيوز"، أن ذلك جاء خلال اجتماع بين رئيسي وزراء بريطانيا وكندا، اليوم الأحد، في “داونينج ستريت”.

وقال متحدث باسم “داونينج ستريت”: “بدأ الزعيمان الاجتماع، بمناقشة متانة العلاقات البريطانية الكندية”، مشيرين إلى أن الروابط بين البلدين أقوى من أي وقت مضى، بما في ذلك التعاون الوثيق في مجالي التجارة والدفاع.

وأضاف: "اتفقا على وجود مجال واسع لتعزيز هذه الشراكة، بما يعود بالنفع على شعبي المملكة المتحدة وكندا.. وناقشا الوضع في الشرق الأوسط، كما اتفقا على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكدا على ضرورة الاستقرار وحماية خطوط الملاحة الدولية".

وحول أوكرانيا؛ أكد رئيسا الوزراء، التزامهما تجاه أوكرانيا، وجددا التأكيد على ضرورة مواصلة جميع الشركاء الضغط على روسيا وميزانيتها الحربية.