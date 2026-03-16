نهاريا تحت النار.. قصف صاروخي لحزب الله يصيب ستة إسرائيليين

أفاد مسعفون إسرائيليين اليوم الاثنين بأن ستة أشخاص أصيبوا في قصف صاروخي شنّه حزب الله على منزل في مستوطنة نهاريا شمال دولة الاحتلال.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء إنها عالجت شخصين بالغين وأربعة قاصرين ظهرت عليهم علامات استنشاق الدخان، وجميعهم في حالة جيدة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف ناجم عن صاروخ أُطلق من لبنان، وليس عن صاروخ اعتراضي فاشل كما كان يُعتقد في البداية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صاروخ أطلقه حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، سقط في مستوطنة نهاريا على البحر المتوسط، ما تسبب في اشتعال حرائق بالمنطقة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المسعفين يستجيبون لبلاغات عن سقوط صاروخ في مدينة نهاريا شمال دولة الاحتلال، إثر قصف شنّه حزب الله على المنطقة، وقد تسبب السقوط في اندلاع حريق، ولم تتضح بعدُ ما إذا كان هناك أي إصابات.