حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار
وزير الدفاع الألماني: لن نشارك عسكريا في حرب إيران.. وندعم الجهود الدبلوماسية لمضيق هرمز
فضل ليلة القدر.. لماذا هي خير من ألف شهر؟ | 6 أسباب يغفل عنها كثيرون
سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
أخبار العالم

بدء مفاوضات صعبة لتجديد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

أ ش أ

تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك USMCA مرحلة حساسة هذا العام، مع بدء الدول الثلاث أولى جولات المراجعة التي قد تحدد مصير أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.
وتعتمد على الاتفاقية حركة تبادل تجاري تتجاوز 6ر1 تريليون دولار سنوياً، تشمل سلاسل إمداد مترابطة تمتد من مصانع السيارات في المكسيك إلى مزارع كندا وموانئ الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".


وتبدأ المحادثات اليوم الإثنين بين المسئولين الأمريكيين والمكسيكيين، وسط مؤشرات على أن واشنطن تسعى إلى "تعديلات جوهرية" في الاتفاق.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية "انسحاب الولايات المتحدة" من الاتفاق إذا لم يحصل على "الصفقة التي يريدها"، كما طرح فكرة إبرام اتفاقين منفصلين مع كندا والمكسيك، ما يهدد بنهاية الإطار الثلاثي الذي اعتمدته الإدارات السابقة لتعزيز القدرة التنافسية أمام الصين والاتحاد الأوروبي.


وتخشى كندا والمكسيك من أن يؤدي أي انسحاب مفاجئ إلى اضطراب واسع في التجارة، خاصة أن صادراتهما إلى السوق الأمريكية تمثل شرياناً اقتصادياً رئيسياً، ويستفيد المزارعون الأمريكيون أيضاً من الاتفاق، إذ بلغت صادراتهم الزراعية العام الماضي 31 مليار دولار إلى المكسيك و28 ملياراً إلى كندا.


ورغم أن العديد من السلع المعفاة بموجب USMCA نجت من الرسوم الأمريكية التي فُرضت في 2025، لا تزال قطاعات مثل الشاحنات الثقيلة والصلب والألومنيوم تواجه رسوماً مرتفعة. وتأتي المراجعة الحالية في ظل آلية معقدة تتيح للدول تمديد الاتفاق حتى 2036 أو تركه ينتهي إذا لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة.

