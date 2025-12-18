قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
عبدالله هشام

قال اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن الجمعية العمومية العادية الأخيرة للاتحاد جاءت بصورة مشرفة وتعكس حالة من الرضا والدعم الكامل لمنظومة العمل داخل الاتحاد، مؤكدًا أن الحضور المكثف للأندية يمثل رسالة ثقة واضحة في مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

وأضاف أبو زينة في تصريحاته الصحفية :«سعيد للغاية بالمشهد المشرف الذي قدمته الجمعية العمومية، وحضور 32 ناديًا يؤكد أن الأندية شريك أساسي في تحمل المسؤولية، وأن هناك ثقة حقيقية في مجلس الإدارة وما يقدمه من مجهود كبير لتطوير الكرة الطائرة المصرية».

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الحالية، ويعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير المنظومة بالكامل على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية، بما ينعكس إيجابيًا على المنتخبات الوطنية.

وأوضح اللواء خالد أبو زينة أن الجمعية العمومية أشادت بالدور البارز والمجهود الكبير الذي يبذله الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، مشيرًا إلى أنه يُعد أحد الركائز الأساسية في نجاح منظومة العمل.

وقال أبو زينة: الكابتن حسن عابد يقوم بدور مميز في تنفيذ سياسة مجلس الإدارة على أرض الواقع، وهناك التزام واضح وخطة عمل منضبطة ساهمت في النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة».

وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن مجلس الإدارة مستمر في سياسة التطوير ورفع كفاءة جميع المنتخبات الوطنية، مع التركيز على دعم المراحل السنية، وتوفير أفضل برامج الإعداد، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما يتواكب مع متطلبات المنافسة القارية والعالمية.

واختتم اللواء خالد أبو زينة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الجاد والتخطيط طويل المدى، في ظل تعاون كامل بين مجلس الإدارة والأندية، من أجل تحقيق طموحات الكرة الطائرة المصرية.

اتحاد الطائرة منتخب مصر للطائرة الجمعية العمومية للطائرة الكرة الطائرة اتحاد كرة الطائؤة

