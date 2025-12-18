حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مجموعة من المدنيين من حركة نحالا الاستيطانية عبروا إلى غزة اليوم الخميس في إطار احتجاج يطالب بإعادة توطين إسرائيل للمنطقة.

إسرائيليون يدخلون غزة

وقال جيش الاحتلال: "عبر عدد من المدنيين الإسرائيليين الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة. وكان المدنيون تحت مراقبة مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. وتم إرسال القوات التي كانت متواجدة في المنطقة إلى الموقع وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن محاولة عبور ثانية جرت عند نقطة أخرى من السياج الأمني ​​بين غزة وإسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف البيان: "تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية إلى الموقع ومنعت عبورهم إلى قطاع غزة".

رفع العلم الإسرائيلي

وقالت حركة نحالا في بيان لها: "رُفع العلم الإسرائيلي لأول مرة منذ مجـ زرة 7 أكتوبر في غزة"، وطالبت بأن يكون تحت سيطرة القوات الإسرائيلية فقط.

وأضافت: "لن يُسلّم العلم إلى الأمريكيين أو أية جهة أجنبية أخرى".

وعلّقت دانييلا فايس، رئيسة مجموعة نحالا، قائلةً: "في هذه الأيام بالذات، نحتاج أن نقول بصوتٍ واضح: غزة ملكٌ لشعب إسرائيل. ويجب أن نبدأ الاستيطان في غزة الآن. هذا مطلبٌ عادلٌ وصحيحٌ يحظى بتأييدٍ كبيرٍ من غالبية الشعب في دولة إسرائيل."