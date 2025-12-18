قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية

حركة نهالا الإسرائيلية
حركة نهالا الإسرائيلية
ناصر السيد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مجموعة من المدنيين من حركة نحالا الاستيطانية عبروا إلى غزة اليوم الخميس في إطار احتجاج يطالب بإعادة توطين إسرائيل للمنطقة.

إسرائيليون يدخلون غزة

وقال جيش الاحتلال: "عبر عدد من المدنيين الإسرائيليين الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة. وكان المدنيون تحت مراقبة مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. وتم إرسال القوات التي كانت متواجدة في المنطقة إلى الموقع وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن محاولة عبور ثانية جرت عند نقطة أخرى من السياج الأمني ​​بين غزة وإسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. 

وأضاف البيان: "تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية إلى الموقع ومنعت عبورهم إلى قطاع غزة".

رفع العلم الإسرائيلي

وقالت حركة نحالا في بيان لها: "رُفع العلم الإسرائيلي لأول مرة منذ مجـ زرة 7 أكتوبر في غزة"، وطالبت بأن يكون تحت سيطرة القوات الإسرائيلية فقط. 

وأضافت: "لن يُسلّم العلم إلى الأمريكيين أو أية جهة أجنبية أخرى".

وعلّقت دانييلا فايس، رئيسة مجموعة نحالا، قائلةً: "في هذه الأيام بالذات، نحتاج أن نقول بصوتٍ واضح: غزة ملكٌ لشعب إسرائيل. ويجب أن نبدأ الاستيطان في غزة الآن. هذا مطلبٌ عادلٌ وصحيحٌ يحظى بتأييدٍ كبيرٍ من غالبية الشعب في دولة إسرائيل."

حركة إسرائيلية غزة ملك لإسرائيل إسرائيليون يدخلون غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي رفع العلم الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

صور

صور تهمس وأضواء تعترف.. تفاصيل أكبر معرض صور للمحمول

جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G

بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro 5G

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد