الأمن السوري يفكك شبكة للترويج والاتجار بالمواد المخدّرة بمحافظة طرطوس

تمكّنت قوات الأمن السورية من تفكيك شبكة متخصّصة في الترويج والاتجار بالمواد المخدّرة، وإلقاء القبض على أفرادها ضمن عدد من أحياء محافظة طرطوس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني سوري قوله: "إن الشبكة تضم ثلاثة أشخاص هم (ي.ع)، (ع.ج)، و(ع.ر)"، مضيفاً: "العملية أسفرت عن ضبط 14 كفّاً من مادة الحشيش المخدّر، ونحو 4700 حبّة كبتاغون، و430 حبّة دوائية خاضعة للرقابة، إلى جانب 28 غراماً من مادة الكريستال المخدّر، فضلاً عن مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)".

وأشار إلى أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص.