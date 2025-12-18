قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

آية التيجي

يُعد حمص الشام من المشروبات الشتوية الأكثر انتشارًا في الدول العربية، ولا يقتصر الإقبال عليه بسبب مذاقه الدافئ فقط، بل لما يحمله من فوائد صحية متعددة. 

فوائد شرب حمص الشام 

ووفقًا ذكر في موقع Healthline، فإن شرب حمص الشام أو ماء الحمص المسلوق يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة تدعم الصحة العامة، خاصة خلال الطقس البارد.

ـ مصدر غني بالبروتين النباتي:
يحتوي الحمص على نسبة جيدة من البروتين، ما يساعد في دعم العضلات وزيادة الشعور بالشبع، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية نباتية.

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
الألياف الغذائية الموجودة في الحمص تساعد على تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

ـ دعم صحة القلب:
تشير الدراسات إلى أن الألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم الموجودة في الحمص، تساهم في خفض الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:
يتميز الحمص بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

ـ المساعدة في التحكم بالوزن:
الجمع بين البروتين والألياف يعزز الإحساس بالامتلاء لفترات أطول، ما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويدعم خطط إنقاص الوزن.

ـ إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن:
يحتوي حمص الشام على الحديد، الفولات، الفوسفور، والزنك، وهي عناصر ضرورية لدعم المناعة وإنتاج الطاقة في الجسم.

وينصح خبراء الصحة بتناول حمص الشام باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو الانتفاخات، مع تقليل الإضافات المالحة لتفادي احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

