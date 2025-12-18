قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرص استثمارية.. طرح 19 محلا تجاريا و4 صيدليات و8 وحدات إدارية بالمزاد العلني بحدائق أكتوبر

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

اعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح (19) محلا تجاريا و(4) صيدليات بمساحات تتراوح بين 12م2 إلى 101م2 و( وحدات إدارية بمساحة 54م2 تقريبًا للوحدة، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بأماكن متفرقة بالمدينة؛ وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني. وطرح مبنى الكافيتريا بمقر الجهاز والمنطقة الخارجية بمساحة 50م2 بالمدينة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمدينة.

بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

 يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 ج لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مبنى الكافيتريا.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافيتريا في موعد غايته جلسة المزاد.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل أو وحدة إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة إلى أن جلسة المزاد تعقد الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2025، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن الـ3 سنوات الأولى كتأمين نهائي سارٍ طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين قبل بداية المدة المتبقية من العقد 

ـ سداد نسبة 1% مصايف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وينوه الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

جلسة المزاد رقم (1) طرح 10 محال و2 صيدلية و4 وحدات إدارية وكافيتريا 

1ـ أسفل عمارة رقم 48 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح سوبر ماركت

https://maps.app.goo.gl/dxifzs4jJViEmovp8?g_st=aw

2ـ أسفل عمارة رقم 114 محل رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح خضار وفاكهة

https://maps.app.goo.gl/s7oK2BKgTqG8EEQq6?g_st=aw

3ـ أسفل عمارة رقم 18 محل رقم 2 مشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح مكتبة

https://maps.app.goo.gl/nBcncLw7aVfEdygd8?g_st=aw

4ـ أسفل عمارة رقم 92 محل رقم 2 بمشروع 228 عمارة مساحة 12.73م النشاط المقترح ألبان

https://maps.app.goo.gl/pNpdYBJHVWbDf7zV6?g_st=aw

5ـ أسفل عمارة رقم 183 محل رقم 2 بمشروع 229 عمارة بمساحة 12.73 النشاط المقترح خضار وفاكهة

https://maps.app.goo.gl/vt25QoPjj2EPUYBH6?g_st=aw

 الأسواق التجارية

1ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 11 بمساحة 34.03م بنشاط مقترح مكتبة

https://maps.app.goo.gl/NYENVb2x9rNJMmBj7?g_st=aw

2ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 12 بمساحة 33م بنشاط مقترح أدوات كهربائية

https://maps.app.goo.gl/NYENVb2x9rNJMmBj7?g_st=aw

3ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 13 بمساحة 33م النشاط المقترح مجمدات

https://maps.app.goo.gl/NYENVb2x9rNJMmBj7?g_st=aw

4ـ التجاري ابني بيتك 7 قطاع س محل رقم 14 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية

https://maps.app.goo.gl/NYENVb2x9rNJMmBj7?g_st=aw

5ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 11 بمساحة 34م النشاط المقترح حلاقة

https://maps.app.goo.gl/Ue1kSxgDMLUDoVpZA?g_st=aw

6ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 12 بمساحة 33م النشاط المقترح بقالة

https://maps.app.goo.gl/Ue1kSxgDMLUDoVpZA?g_st=aw

7ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ل محل رقم 6 بمساحة 100م النشاط المقترح صيدلية

https://maps.app.goo.gl/9fR6WWLVq1atrEnh7?g_st=aw

 الوحدات الإدارية

1ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 1 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح عيادة طبية

https://maps.app.goo.gl/dxifzs4jJViEmovp8?g_st=aw

2ـ أسفل عمارة رقم 48 وحدة رقم 2 مشروع 207 عمارة مساحة 53م النشاط المقترح صالة ألعاب رياضية

https://maps.app.goo.gl/dxifzs4jJViEmovp8?g_st=aw

3ـ أسفل عمارة رقم 18 شقة رقم 1 مشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب محاماة

https://maps.app.goo.gl/nBcncLw7aVfEdygd8?g_st=aw

4ـ أسفل عمارة رقم 183 وحدة رقم 1 بمشروع 228 عمارة بمساحة 53م النشاط المقترح مكتب هندسي

https://maps.app.goo.gl/vt25QoPjj2EPUYBH6?g_st=aw

 كافيتريا الجهاز

https://maps.app.goo.gl/5XRi7dgLzJbBDzVf9

جلسة المزاد رقم (2) عدد 9 محال تجارية + 4 وحدات إدارية + 2 صيدلية 

1ـ أسفل عمارة رقم 62 بمشروع 207 عمارة محل رقم 2 بمساحة 12.73م بنشاط مقترح بقالة

https://maps.app.goo.gl/pNpdYBJHVWbDf7zV6?g_st=aw

2ـ أسفل عمارة رقم 97 بمشروع 207 عمارة محل رقم 2 بمساحة 12.73م بنشاط مقترح حدايد وبويات

https://maps.app.goo.gl/s7oK2BKgTqG8EEQq6?g_st=aw

3ـ أسفل عمارة رقم 75 بمشروع 228 عمارة محل رقم 2 بمساحة 12.73 بنشاط مقترح بقالة

https://maps.app.goo.gl/3vTB5xQ4iqBHSKzU9?g_st=aw

4ـ أسفل عمارة رقم 132 بمشروع 228 عمارة محل رقم 2 بمساحة 12.73م بنشاط مقترح سوبر ماركت

https://maps.app.goo.gl/GdRV76Hp3LfrseAP7?g_st=aw

5ـ أسفل عمارة رقم 197 بمشروع 228 عمارة محل رقم 2 بمساحة 12.73م بنشاط مقترح مكتبة

https://maps.app.goo.gl/TdeJ5q3NsNDL7Hif7?g_st=aw

6ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 13 بمساحة 33م بنشاط مقترح مكتبة 

https://maps.app.goo.gl/Ue1kSxgDMLUDoVpZA?g_st=aw

7ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع ص محل رقم 6 بمساحة 100م بنشاط مقترح صيدلية 

https://maps.app.goo.gl/Ue1kSxgDMLUDoVpZA?g_st=aw

8ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع د محل رقم 11 بمساحة 34م بنشاط 

مقترح أسماك

https://goo.gl/maps/VCjDj1gCGfMQzikh7?g_st=aw

9ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع د محل رقم 12 بمساحة 33م بنشاط مقترح مكتبة

https://goo.gl/maps/VCjDj1gCGfMQzikh7?g_st=aw

10ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع د محل رقم 13 بمساحة 33م بنشاط مقترح مخبز سياحي

https://goo.gl/maps/VCjDj1gCGfMQzikh7?g_st=aw

11ـ السوق التجاري ابني بيتك 7 قطاع د محل رقم 14 بمساحة 100م بنشاط مقترح صيدلية 

https://goo.gl/maps/VCjDj1gCGfMQzikh7?g_st=aw

الوحدات الإدارية

1ـ أسفل عمارة رقم 62 بمشروع 207 عمارة وحدة رقم 1 بمساحة 54م بنشاط مقترح مكتب هندسي

https://maps.app.goo.gl/Ej71S6paEYppVtop6?g_st=aw

2ـ أسفل عمارة رقم 97 بمشروع 207 عمارة وحدة رقم 1 بمساحة 54م بنشاط مقترح مكتب محاماة

https://maps.app.goo.gl/4Ti7rEjrQv4BFtPL7?g_st=aw

3ـ أسفل عمارة رقم 132 بمشروع 228 عمارة وحدة رقم 1 بمساحة 54م بنشاط مقترح طبية

https://maps.app.goo.gl/GdRV76Hp3LfrseAP7?g_st=aw

4ـ أسفل عمارة رقم 197 بمشروع 228 عمارة وحدة رقم 1 بمساحة 54م بنشاط مقترح مكتب مقاولات

https://maps.app.goo.gl/TdeJ5q3NsNDL7Hif7?g_st=aw


 

جهاز مدينة حدائق أكتوبر الأسواق التجارية مزاد علني منطقة استثمارية اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

امراض اللثة والاسنان

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

عادل إمام

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

امين حزب مستقبل وطن الشرقية

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد