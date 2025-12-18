الداخلية تكشف حقيقة إغمار صاحبة عقار لزاوية للصلاة بالمياه في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من مالكة عقار بالإسماعيلية لقيامها بإغمار أحد المساجد بالمياه وكسر نوافذه لرغبتها فى الاستيلاء عليه وغلقه عقب تبرعها به منذ عدة سنوات.

بالفحص تبين أن الزاوية محل النزاع أسفل أحد العقارات وغير تابعة لوزارة الأوقاف وأمكن تحديد المشرف عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبسؤاله قرر بتضرره من (مالكة العقار – مقيمة بذات العنوان) لقيامها بقطع المياه وأسلاك الميكروفونات عن الزاوية وإغراقها بالمياه وكسر نوافذها لرغبتها فى الإستيلاء عليها وغلقها عقب قيامها بالتبرع بها.

وبسؤال عدد من المترددين على الزاوية المشار إليها أكدوا أن إنغمار المياه بها نتج عن تهالك المواسير دون تدخل مالكة العقار ، وبسؤال المشكو فى حقها نفت تلك الإدعاءات وأفادت بقيامها بالتبرع بالزاوية منذ عام 2016 دون مستندات لعدم وجود مساجد بالمنطقة آنذاك، ومحاولتها إسترداد الزاوية لقيام المشرف عليها بالسماح لأشخاص مجهولين بالمبيت بداخلها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





