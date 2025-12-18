مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟

مازالت واقعة فتاة المترو و الرجل المسن تحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشادة التي حدثت بينهما وأثارت جدلاً واسعاً بسبب طريقة جلوس الفتاة في عربة المترو أمام الرجل الذي لم يحتمل وبدأ في توبيخها على الملأ، فلم تجد الفتاة نفسها إلا وهي توثق اللحظة و قامت بتصوير الرجل وهو يهاجمها ، لينتشر مقطع فيديو رجل المترو المسن بشكل سريع على السوشيال ميديا .

تفاصيل واقعة فتاة المترو



‎وظهر بالمقطع المتداول مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

وتابع الرجل صياحه وتعنيفه للفتاة، التي رفعت كاميرا هاتفها لتوثق الواقعة، وظلت تتساءل: "ما هذا الجنون؟"، فيما ظهر عدد من الشباب بجوار المسن يحاولون تهدئته وإبعاده عنها.

أول رد من فتاة المترو



في تصريحات مختلفة عقب الواقعة، تحدثت الفتاة عن تفاصيل الواقعة وماجرى داخل عربة المترو، وأكدت انها تعاني من مشكلة بقدمها ولا تستطيع فردها لفترة طويلة فتضطر لوضع ساق على ساق وهو ما فعلته بشكل عفوي أثناء جلوسها في المترو لكنها فوجئت بهجوم الرجل عليها بهذا الشكل.

وأكدت فتاة المترو أن المسن بدأ في التعدي عليها بالألفاظ ومحاولة التهجم عليها وسط هدوء من جميع الركاب والتزامهم الصمت وعدم تدخلهم لمنعه.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا ، قالت فتاة المترو أن الرجل المسن تعدى عليها وضربها بالعكاز في ساقها و قال لها :" أنت مش متربية".

محامي يتطوع لرد حق فتاة المترو

‎أعلن المحامي نبيه الوحش تطوعه للدفاع عن مسن واقعة "فتاة المترو" التي أثارت جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

‎ووجه نبيه الوحش حديثه عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنجل الرجل المسن قائلًا : " أنا نبيه الوحش ابن قرية بناويط وأنت تعتبر أخويا وأنا متطوع للحصول على حقك".

هل تنتوي فتاة المترو مقاضاة الرجل المسن؟

فتاة المترو لا ترغب بأي تريند وتعيش حالة صعبة بعد تلك الواقعة تؤثر على حالتها النفسية و حياتها اليومية و المهنية، وتحاول إنهاء القصة ولا ترغب في اتخاذ اي اجراء قانوني ضد رجل المترو و لا ترغب سوى في إنهاء الأمر و تعود لحياتها الطبيعية .

نهاد أبو القمصان تعلق: رجل المترو ارتكب ٣ جرائم

من ناحية أخرى علقت المحامية المعروفة نهاد أبو القمصان على واقعة رجل المترو، ونشرت فيديو على صفحتها الرسمية وتحدثت فيه عن الواقعة وقالت

إن فتاة كانت جالسة في المترو، مستمعة لموسيقاها بسماعة في أذنها، تعرضت لاعتداء من رجل كبير في السن بسبب جلوسها، موضحة أن الواقعة شملت ثلاث جرائم كاملة، وهي: الضرب، السب والقذف في العلن، وممارسة أعمال البلطجة داخل مرفق عام.



‎وأكدت أبو القمصان أن الواقعة وقعت أمام أعين الناس دون تدخل، وأن بعض التعليقات ركزت على طريقة جلوس الفتاة بدل التركيز على الجرائم المرتكبة بحقها، مشيرة إلى أن نجل المعتدي قال إنه لن يتخذوا أي إجراء، مكتفين بالاعتذار للفتاة.



‎وشددت المحامية على أن التصرف القانوني كان يجب أن يشمل التحقيق والمساءلة القانونية، قائلة: «يا إما الراجل يتحط في مستشفى يتعالج، يا إما يتحط قدام المحكمة، والبنت دي أنت وأبوك تعتذرولها وتبوسوا دماغها».



‎ونفت أبو القمصان أي مبرر لارتكاب الجرائم تحت مسمى احترام الكبار، مؤكدة أن احترام الكبير لا يبرر العنف أو الابتزاز، وأن الفتاة المحترمة هي التي تحترم نفسها بتصرفاتها