قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟

مسن المترو
مسن المترو
رشا عوني

مازالت واقعة فتاة المترو و الرجل المسن تحتل تريند  مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشادة التي حدثت بينهما وأثارت جدلاً واسعاً بسبب طريقة جلوس الفتاة في عربة المترو أمام الرجل الذي لم يحتمل وبدأ في توبيخها على الملأ، فلم تجد الفتاة نفسها إلا وهي توثق اللحظة و قامت بتصوير الرجل وهو يهاجمها ، لينتشر مقطع فيديو رجل المترو المسن بشكل سريع على السوشيال ميديا .

تفاصيل واقعة فتاة المترو 


‎وظهر بالمقطع المتداول مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

وتابع الرجل صياحه وتعنيفه للفتاة، التي رفعت كاميرا هاتفها لتوثق الواقعة، وظلت تتساءل: "ما هذا الجنون؟"، فيما ظهر عدد من الشباب بجوار المسن يحاولون تهدئته وإبعاده عنها.

أول رد من فتاة المترو  


في تصريحات مختلفة عقب الواقعة، تحدثت الفتاة عن تفاصيل الواقعة وماجرى داخل عربة المترو، وأكدت انها تعاني من مشكلة بقدمها ولا تستطيع فردها لفترة طويلة فتضطر لوضع ساق على ساق وهو ما فعلته بشكل عفوي أثناء جلوسها في المترو لكنها فوجئت بهجوم الرجل عليها بهذا الشكل.

وأكدت فتاة المترو أن المسن بدأ في التعدي عليها بالألفاظ ومحاولة التهجم عليها وسط هدوء من جميع الركاب والتزامهم الصمت وعدم تدخلهم لمنعه.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا ، قالت فتاة المترو أن الرجل المسن تعدى عليها وضربها بالعكاز في ساقها و قال لها :" أنت مش متربية".

محامي يتطوع لرد حق فتاة المترو

‎أعلن المحامي نبيه الوحش تطوعه للدفاع عن مسن واقعة "فتاة المترو" التي أثارت جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.
‎ووجه نبيه الوحش حديثه عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنجل الرجل المسن قائلًا : " أنا نبيه الوحش ابن قرية بناويط وأنت تعتبر أخويا وأنا متطوع للحصول على حقك".

هل تنتوي فتاة المترو مقاضاة الرجل المسن؟

فتاة المترو لا ترغب بأي تريند وتعيش حالة صعبة بعد تلك الواقعة تؤثر على حالتها النفسية و حياتها اليومية و المهنية، وتحاول إنهاء القصة ولا ترغب في اتخاذ اي اجراء قانوني ضد رجل المترو و لا ترغب سوى في إنهاء الأمر و تعود لحياتها الطبيعية .

نهاد أبو القمصان تعلق: رجل المترو ارتكب ٣ جرائم

من ناحية أخرى علقت المحامية المعروفة نهاد أبو القمصان على واقعة رجل المترو، ونشرت فيديو على صفحتها الرسمية وتحدثت فيه عن الواقعة وقالت 
إن فتاة كانت جالسة في المترو، مستمعة لموسيقاها بسماعة في أذنها، تعرضت لاعتداء من رجل كبير في السن بسبب جلوسها، موضحة أن الواقعة شملت ثلاث جرائم كاملة، وهي: الضرب، السب والقذف في العلن، وممارسة أعمال البلطجة داخل مرفق عام.
 
‎وأكدت أبو القمصان أن الواقعة وقعت أمام أعين الناس دون تدخل، وأن بعض التعليقات ركزت على طريقة جلوس الفتاة بدل التركيز على الجرائم المرتكبة بحقها، مشيرة إلى أن نجل المعتدي قال إنه لن يتخذوا أي إجراء، مكتفين بالاعتذار للفتاة.
 
‎وشددت المحامية على أن التصرف القانوني كان يجب أن يشمل التحقيق والمساءلة القانونية، قائلة: «يا إما الراجل يتحط في مستشفى يتعالج، يا إما يتحط قدام المحكمة، والبنت دي أنت وأبوك تعتذرولها وتبوسوا دماغها».
 

‎ونفت أبو القمصان أي مبرر لارتكاب الجرائم تحت مسمى احترام الكبار، مؤكدة أن احترام الكبير لا يبرر العنف أو الابتزاز، وأن الفتاة المحترمة هي التي تحترم نفسها بتصرفاتها

تريند مواقع التواصل الاجتماعي عربة المترو الصعيد فتاة المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد