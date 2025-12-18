اشتغلت ببلاش .. عفاف رشاد : لم أتقاض أي أجر في أعمال محمد السبكي

حلت الفنانة عفاف رشاد ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، والمذاع على قناة النهار كل خميس، لتتحدث عن بداية دخولها الوسط الفني، ورحيل والدها ووالدتها، وتفاصيل زيجاتها.

تحدثت الفنانة عفاف رشاد عن والدها مشيرة إلى أنه كان من أطيب الرجال، ولم يتجرأ على أحد من أبنائه يوماً ما رغم أنهم كانوا 12 أخا في بيت واحد، موضحة أن والدها مؤسس النقابات وقام بإنشاء نقابة خاصة لكل مهنة داخل منزلها، حتي يحمي حقوق البشر جميعا، وحصل على وسام الطبقة الأولى من الرئيس الراحل مبارك.

وعن فترة مرضه قالت رشاد، "أصُيب والدي بمرض نادر في الجلد، ولكنه حصل على العلاج، حتى تم شفاؤه، فقد كان رجل رياضي ويحب المشي، ولكنه توفي لسبب آخر وهو هبوط حاد في الدورة الدموية لأنه كان من المفترض أن يشرب 10 أكواب من الماء يومياً بسبب تداعيات المرض".

حلقة عفاف رشاد

عفاف رشاد ووالدتها

وعن علاقتها بوالدتها قالت، "والدتي كانت صعبة وصارمة في التعامل، ولكني بعد رحيلها شعرت أن ظهري اتكسر، خاصة أنني كنت قريبة منها بشدة في أيامها الأخيرة، كنت لا أفارقها في المستشفى، وقد أصُيبت بجلطة في المخ وظلت 11 يوماً ميتة إكلنيكياً، ورفضت خروجي من الغرفة لحظة خروج الروح، وكنت بجوارها كي ألقنها الشهادة، وبعد وفاتها شاهدت فيديوهات عن الموت، وعذاب القبر، وذلك سبب لي أزمة نفسية كبيرة".

وأشارت عفاف رشاد إلى شقيقتها التي توفيت عن عمر ناهز 50 عاماً، واصفة إياها بأنها ملاك على الأرض، بسبب إصابتها بشلل رباعي وارتخاء في الأعصاب منذ كان عمرها عام ونصف، وظلت لديها الأمل بالشفاء حتي آخر يوم في حياتها، ووصفت رحيلها بأنها كانت روح طيبة بالمنزل التي لم تعد موجودة بعد رحيلها.

ورصدت عفاف رشاد قصة صورة تشبيهها بالممثلة العالمية جينيفر لوبيز قائلة، "القصة وراء هذه الصورة واقعة تنمر، كنت في مجلس به عدد من نجوم الفن، وأحد المقربين قال لي وشك أكله القطر، وشعرت بإحراج شديد، وقابلت صديق ابني وقرر أن يصورني تلك الصورة وفجأة تحولت لـ "تريند"، وكأن الله جبر بخاطري".

زيجات عفاف رشاد

وعن زيجاتها الفنية قالت، تزوجت في الأول من الفنان سامي العدل، كنت أحبه ولكني لم أقتل نفسي من أجله، وانفصلت عنه عندما علمت أنه متزوج، بعد أن ذهبت وواجهت زوجته بزواجنا، ولكني قررت الانسحاب خاصة أنني ضحيت في هذه العلاقة بشدة".

وبشأن زواجها من المنتج محمد السبكي قالت"كنت في بداية الثلاثينيات، وكانت فكرة الإنجاب مسيطرة عليا في ذلك الوقت، فتزوجت محمد السبكي وأنجبت نجلي الوحيد رغم أنه كان متزوجا، وحب مهنة الفن بسببي، ولكني بمجرد الإنجاب أهملته، وتركت كل شيء من أجل ابني، وحدث الطلاق للمرة الأولى، ولكن رجعنا ، ثم انفصلنا بعدها بأيام قليلة".



وعن فكرة عدم حصولها على أي أجور من الأعمال الخاصة بالمنتجين محمد وأحمد السبكي قالت: "لم أحصل على أي أجر منهما، وكان ذلك من العشم ولكن لكل شيء نهاية، وبالتأكيد أنا أعمل من أجل الحصول على الأموال".

وتحدثت عن نجلها عمر، "هو كل حياتي، وتركت كل شيء من أجله، وانفصلت عن والده من أجله، ولكن كنت طوال الوقت أحاول الحفاظ على علاقته بوالده حتي لا يشعر بالطلاق".