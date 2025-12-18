قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة وبديل ذهبي وأهداف ملغية.. مشاهد مثيرة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

تتويج المغرب ببطولة كأس العرب
تتويج المغرب ببطولة كأس العرب
إسلام مقلد

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

هدف المغرب الأول

وافتتح أسامة طنان التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

تعادل الأردن

وسجل علي علوان الهدف الأول لمنتخب الأردن من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل لمنتخب الأردن، ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.

تقدم الأردن

وعاد اللاعب نفسه علي علوان لتسجيل الهدف الثاني للأردن وله في اللقاء في الدقيقة 68 من اللقاء من ركلة جزاء بعد ان احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب المغرب للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسجلها علوان بثقة فر مرمى المنتخب المغربي  وتعلن عن تقدم النشامي بالنتيجة 2-1.

تعادل المغرب

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الأردن يزيد ابو ليلى ليضعها في المرمى لتعلن عن هدف التعادل 2-2 بين المنتخبين.

حمد الله يخطف الفوز

وسجل حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأردن لتعلن عن تقدم أسوط الأطلس بالنتيجة 3-2.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 12 منع أبو ليلى فرصة محققة من أزارو التي كادت أن تحسم المباراة مبكرا، وشتت الدفاع في الوقت المناسب قبل تدخل كريم البركاوي.

وسقط البركاوي بعد 4 دقائق أرضا متأثرا بإصابة عضلية وعوضه أسامة المهديوي في أول تغييرات المباراة.

هدأت المباراة بين الطرفين وفي الدقيقة 40 كاد طنان أن يضيف الهدف الثاني مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس لكن الدفاع منع تسديدة طنان من أمام المرمى ببراعة ليُحسم الشوط الأول بتقدم مغربي.

في الشوط الثاني شارك عدي فاخوري وأدهم القريشي في تغييرين هجوميين من جمال سلامي.

لم ينتظر لاعبو الأردن كثيرا في الشوط الثاني الذي بدأوه بشكل مغاير، وفي الدقيقة 48 عرضية قابلها علي علوان برأسية قوية في الشباك محرزا التعادل.

في الدقيقة 64 عاد الحكم لتقنية الفيديو لوجود مطالبات لاحتساب ركلة جزاء للأردن بداعي وجود لمسة يد.

وبالفعل عاد الحكم لأرض الملعب معلنا أحقية النشامى في الحصول على ركلة جزاء.

وعلي علوان انبرى للركلة كما فعل 4 مرات من قبل وسددها في منتصف المرمى معلنا تقدم الأردن وإضافة الهدف السادس له في البطولة والخامس من علامة الجزاء.

تغييرات المغرب

فيما أجرى طارق السكتيوي 3 تغييرات هجومية للعودة في اللقاء بنزول عبد الرازق حمدلله وأنهاها بمشاركة محمود بنتايك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86 سجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل، وسط اعتراضات ضخمة من لاعبي المغرب.

انتظر الحكم تقنية الفيديو والتي احتسبت الهدف لصالح المغرب بعد دقيقة لعدم وجود تسلل على هداف المغرب.

الشوط الأول الإضافي

وفي بداية الشوط الإضافي الأول، ومع ضربة البداية الأردنية، تمريرة طولية صوب مهند أبو طه الذي تسلم الكرة في الناحية اليسرى لمنطقة جزاء المغرب وأطلق تصويبة على الطائر سكنت الشباك.

لكن الحكم رفع يده عاليا بداعي وجود لمسة يد على لاعب الأردن قبل التسديد.

حاول لاعبو المغرب إضافة الهدف الرابع لكن أبو ليلى كان في الموعد محافظا على حظوظ الأردن في العودة للقاء، واستمرت المباراة دون جديد في محاولات أخيرة لم تسفر عن أي شيء لتنتهي المباراة بتتويج المغرب.

تشكيل المنتخبين

أعلن منتخبا المغرب والأردن التشكيل الرسمي للقمة بينهما في نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الأردن جاء بقيادة 

يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وضم عبد الله نصيب وسعد الروسان وحسام أبو الذهب وعصام السميري في الدفاع، فيما تولى عامر جاموس ونزار الرشدان ومهند أبو طه مهام الوسط، بينما يقود محمد أبو زريق وعلي علوان ومحمود مرضي الخط الهجومي.

تشكيل المنتخب المغربي 

المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، أمام رباعي دفاع مكوّن من محمد بولكسوت ومروان سعدان وسفيان بوفتيني وحمزة الموساوي، بينما تشكل وسط الملعب من أنس باش ومحمد ربيع حريمات وأسامة طنان، ويقود الهجوم كريم البركاوي ووليد أزارو وأمين زحزوح.

