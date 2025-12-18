قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. إلغاء مباراة السعودية والإمارات لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
إسلام مقلد

أعلن الحكم التشيلي كريستيان جاراي إلغاء مباراة السعودية والإمارات المقامة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العرب 2025، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن تتوقف المباراة بين شوطي اللقاء نتيجة هطول أمطار غزيرة بشكل متواصل على العاصمة القطرية، ما تسبب في تدهور حالة أرض الملعب وصعوبة استكمال اللعب.

تهيئة ملعب اللقاء

وشهدت فترة الاستراحة محاولات لإعادة تهيئة أرضية الملعب تمهيدًا لبدء الشوط الثاني، غير أن استمرار الأمطار دفع لاعبي المنتخبين للتشاور مع حكم المباراة، مؤكدين صعوبة استكمال اللقاء في ظل الظروف الجوية القاسية.

إلغاء المباراة

وبعد تقييم الحالة، قرر الحكم إلغاء المباراة رسميًا حرصًا على سلامة اللاعبين وسلامة سير اللقاء، لتتوقف بذلك مواجهة تحديد المركز الثالث دون إعلان نتيجة نهائية.

وتشهد الدوحة منذ ساعات حالة من الطقس غير المستقر وأمطارًا غزيرة تسببت في تعطيل المباراة وإلغاء استكمالها.

مباراة السعودية والإمارات إلغاء مباراة السعودية والإمارات السعودية والإمارات السعودية الإمارات بطولة كأس العرب 2025 بطولة كأس العرب كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

لماذا يجب تصحيح ألسنتنا في لغة الضاد؟ خالد الجندي يوضح

خالد الجندي

لماذا نحتفي باليوم العالمي للغة العربية؟ خالد الجندي يوضح

الصلاه

لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.. هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد