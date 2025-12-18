رسميا .. إلغاء مباراة السعودية والإمارات لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب

أعلن الحكم التشيلي كريستيان جاراي إلغاء مباراة السعودية والإمارات المقامة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العرب 2025، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن تتوقف المباراة بين شوطي اللقاء نتيجة هطول أمطار غزيرة بشكل متواصل على العاصمة القطرية، ما تسبب في تدهور حالة أرض الملعب وصعوبة استكمال اللعب.

تهيئة ملعب اللقاء

وشهدت فترة الاستراحة محاولات لإعادة تهيئة أرضية الملعب تمهيدًا لبدء الشوط الثاني، غير أن استمرار الأمطار دفع لاعبي المنتخبين للتشاور مع حكم المباراة، مؤكدين صعوبة استكمال اللقاء في ظل الظروف الجوية القاسية.

إلغاء المباراة

وبعد تقييم الحالة، قرر الحكم إلغاء المباراة رسميًا حرصًا على سلامة اللاعبين وسلامة سير اللقاء، لتتوقف بذلك مواجهة تحديد المركز الثالث دون إعلان نتيجة نهائية.

وتشهد الدوحة منذ ساعات حالة من الطقس غير المستقر وأمطارًا غزيرة تسببت في تعطيل المباراة وإلغاء استكمالها.