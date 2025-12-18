تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025

فقد الذهب في مصر قيمة جديدة في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-12-2025 داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وصل معدل تراجع الذهب مقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية بعد زيادة سجلها في مطلع التعاملات المسائية.

تذبذب المعدن الأصفر

بلغ متوسط سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم زيادة تبلغ 40 جنيه في المتوسط، ليفقد نحو 10 جنيهات في تداولاته قبل قليل

الذهب يهبط

وهبط سعر الجرام من الذهب نحو 600 جنيه على الأقل من قيمته خلال الـ4 أسابيع الماضية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5750 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6571 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوس انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 حنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب ليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4344 دولار للبيع و 4345 دوللار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.2 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول، وسط إشارات تيسيرية من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وتزامناً مع قوة الدولار، وقبل صدور بيانات اقتصادية.

وحافظ مؤشر الدولار الأميركي على مكاسبه الأولية، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء، مما حد من ارتفاع سعر المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

من جانبه، صرح محافظ الفدرالي كريستوفر والر لـ CNBC يوم الأربعاء بأنه سيؤكد على أهمية استقلالية الفدرالي أمام الرئيس دونالد ترامب. كما أشار إلى أن البنك لا يزال بإمكانه خفض الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل.

وكشفت البيانات الاقتصادية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ارتفاع معدل البطالة في أميركا إلى 4.6% خلال نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4365.3 دولار للأونصة. كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 4335.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد أسعار الفضة، فقد تراجعت 0.2% مسجلة 66.74 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 66.88 دولار، مرتفعة بنحو 129% منذ بداية العام الجاري، متجاوزة مكاسب الذهب المقدرة بنحو 65%.

ويتوقع محللون وصول سعر الفضة إلى 70 دولار للأونصة العام المقبل، خاصة إذا واصل خفض أميركا لمعدل الفائدة في دعم الإقبال على المعادن النفيسة.