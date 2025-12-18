ممكن تلعب بالمنتخب ده بطولة أفريقيا.. إبراهيم فايق يشيد بـ أداء المغرب

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بأداء منتخب المغرب أمام نظيره الأردني، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏بغض النظر عن النتيجة.. المغرب عادي جدا ممكن تروح تلعب بالمنتخب ده بطولة افريقيا وتعمل حاجة حلوة كمان”.

نجح أسامة طنان في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب المغرب أمام منتخب الأردن، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت مساء الخميس 18 ديسمبر 2025، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف طنان في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تسديدة مذهلة من منتصف الملعب، مرت فوق حارس الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه، ليعلن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

ويُشبه هذا الهدف إلى حد كبير هدف يوسف بلايلي مع منتخب الجزائر في نسخة كأس العرب 2021، حينما أحرز بلايلي هدفًا عالميًا من مسافة بعيدة مشابهة للطريقة التي سجل بها طنان هدفه اليوم.