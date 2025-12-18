مصطفى بكري: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير، مشيرا إلى أنه لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينة وتنفيذ مخطط التهجير الذي يرغب في تنفيذه العدو الصهيوني.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر اتخذت موقفا قوية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه أدعو الرئيس الأمريكي لوقف التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن الأمة العربية تفضل الموت عن المهانة، مؤكدا أن الشعب المصري واع ويدرك جيدا المؤامرات والفتن التي تحاك ضد الوطن.



