جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة

أكد جون فكري، رئيس إحدى شركات تربية الحيوانات، أن جمع الكلاب الضالة، وتعقيمها، وتطعيمها ضد الأمراض المنتشرة يمثل خطوة أساسية لإدارة هذا الملف بطريقة علمية ومسؤولة، توازن بين سلامة المواطنين ورفق الحيوانات.

وأوضح فكري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنظومة المتكاملة تشمل تعديل سلوك الكلاب قبل إعادة إطلاقها في الشوارع، مع مراعاة كثافة السكان ومناطق التجمعات، لضمان عدم تعريض المواطنين لأي خطر.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي كبديل عن الحلول العنيفة أو الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن الإدارة العلمية والمنهجية للكلاب الضالة هي السبيل الأمثل للحد من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية المجتمع.

واختتم فكري حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين الدولة والجمعيات المدنية والشركات المتخصصة ضروري لضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح واستدامة النتائج.