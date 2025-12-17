الحبس 6 أشهر لنجل الفنانة منى جبر بسبب عقر كلبه لمهندسة

عاقبت المحكمة المختصة، نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين بالحبس 6 أشهر بواقعة التسبب في إصابة مهندسة بأكتوبر بعاهة جراء تعدي كلب المتهم عليها داخل مسكنه بأكتوبر.

وأحالت جهات التحقيقات المختصة نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين للمحاكمة، وذلك بعد التسبب في إصابتها بعاهة جراء تعدي كلب المتهم عليها داخل مسكنه بأكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر بلاغًا من سيدة تعمل مهندسة ديكور، بتعرضها لإصابة وعاهة إثر عقرها من قبل كلب نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين.

وقالت المهندسة في بلاغها، إن تفاصيل الواقعة تتمثل حينما اتفقت على تشطيب شقة نجل الفنانة منى جبر، وخلال اصطحابها للعمال من أجل إنجاز المتفق عليه وجدت كلب بالشقة ما دفعها لطلب إخراجه من المكان لمنع تعرض شخص لأذى ولكن ذلك لم يحدث.

وواصلت: الكلب عقرني في يدي وتعرضت لإصابات بالغة وصفها التقرير الطبي بأنها عاهة من جراء ما تعرضت له.