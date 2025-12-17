السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

أعلنت السلطات السعودية الإنذار الأحمر على العاصمة الرياض والدرعية وذلك تحذيرًا من أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه، وضباب.

وشارك رواد السوشيال ميديا صورًا وفيديوهات توضح حالة الطقس الان في العاصمة الرياض.

صور عبر إكس

وفي السياق ذاته ، رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض, حالة الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، تطبيقًا لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانيات.

وشدّدت الهيئة جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 134 فرقة إسعافية، إضافة إلى 17 فرق استجابة سريعة وآليات بالمنطقة، و"باص طويق"؛ بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.