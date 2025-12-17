قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إلقاء خطاب للأمة حول إنجازاته التاريخية خلال عام 2025 وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام المقبل.

خطاب ترامب

وأشارت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أن خطاب ترامب سيركز على الهجرة والاقتصاد.

وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "أيها الأمريكيون: سأوجّه خطابًا إلى الأمة غدًا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".

يأتي ذلك في ظل تناقض نظرة ترامب للأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة، مع الأمريكييين الذي يعانون من غلاء المعيشة، بحسب استطلاعات الرأي.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، قائلا عبر "تروث سوشيال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أمريكا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟".