شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025، هدوءًا نسبيًا في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

وأمس الثلاثاء، أسعار الذهب شهدت تباينًا ملحوظًا بين البنوك العاملةمع ختام التعاملات.

أعلى سعر للدولار

وسجّل أعلى سعر للدولار في كل من بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع. كما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع في بنوك:" البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وميد بنك، وبنك نكست، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي.

فيما سجّل الدولار في بنك قطر الوطني 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي التجاري نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.