ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيال القيادي في حماس رائد سعد.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ما تشهده العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الراهن لا يمكن وصفه بأنه تغير نوعي مكتمل، لكنه يمثل بداية مسار لتغير نوعي مرشح للاكتمال.

وتابع، أنّ قراءة ما جرى خلال الـ24 ساعة الماضية تكشف مؤشرات واضحة على تصاعد التوتر، لا سيما في ظل الغضب المعلن من جانب الرئيس ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار رشوان إلى ما نشره موقع أكسيوس، الذي تحدث بوضوح عن غضب الرئيس ترامب الشديد من نتنياهو، ووصفه بأنه أصبح شخصاً منبوذاً، مع تأكيد أن نتنياهو حر فيما يفعله بنفسه وبسمعته، لكن دون المساس بسمعة الرئيس الأمريكي الذي طرح خطة لوقف الحرب وإعادة الإعمار في غزة.

وذكر، أنّ صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت بدورها أن الرئيس ترامب استخدم ألفاظاً قاسية للغاية خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو عقب اغتيال قائد التصنيع العسكري في حماس، رائد سعد، بثلاثة أيام، وهي ألفاظ لا تجرؤ أي صحيفة في العالم على نشرها.