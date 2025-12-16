ضياء رشوان: أكسيوس يؤكد غضب ترامب من نتنياهو

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن موقع أكسيوس الأمريكي تحدث بأن ترامب غاضب من نتنياهو وأن نتنياهو أصبح شخصا منبوذا.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أكسيوس أكد أن ترامب لا يرغب أن يتلاعب نتنياهو بخطة ترامب للسلام في غزة ".



وتابع" ترامب أعلن أنه يبحث ما إذا كان اغتيال رائد سعد في غزة عملا من أعمال انتهاك وقف إطلاق النار في غزة أم لا".



وأكمل ضياء رشوان :" نتنياهو بيلعب بالنار في ملف تنفيذ بنود ومراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ".



وتابع ضياء رشوان :" ترامب لم تصنعه اللوبيهات اليهودية داخل الولايات المتحدة الامريكية "، مضيفا:" لم يتخيل سياسي امريكي واحد أن يضع ترامب كافة بنود خطة السلام في غزة لأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل".

