آخر الأوضاع بالقطاع | قافلة زاد العزة الـ95 تحمل 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، تزداد سوءًا مع هطول الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي الثاني الذي يضرب القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت لم يتعافَ فيه السكان بعد من آثار المنخفض السابق.

قافلة «زاد العزة» الـ95 تحمل أكثر من 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة رغم الطقس السيئ

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن اليوم يشهد انطلاق القافلة الـ95 من «زاد العزة» من مصر إلى قطاع غزة، بإجمالي يتجاوز 8 آلاف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، موضحًا أن القافلة تضم 3900 طن من الدقيق والسلال الغذائية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوات نظافة شخصية.

وأوضح المراسل أن القافلة تشمل أيضًا 2900 طن من المستلزمات الإغاثية، مثل الأغطية والبطاطين والخيام الإيوائية، في ظل تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب قطاع غزة منذ نحو 10 أيام، وتهدد حياة النازحين داخل الخيام.

وأشار كريم كمال إلى أن القافلة تضم نحو 1200 طن من مشتقات المواد البترولية، المخصصة لتشغيل المستشفيات داخل القطاع، والمساهمة في توليد الإنارة والكهرباء، بما يدعم استمرار الخدمات الحيوية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن التنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لإدخال المساعدات، مؤكدًا إصرار فرق الإغاثة على تسيير القافلة رغم تعرض مدينتي رفح والعريش لأمطار غزيرة وصلت في بعض المناطق إلى حد السيول، حيث انطلقت الشاحنات منذ 6 صباحًا في اتجاه منفذ كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها الأراضي الفلسطينية.

متحدث بلدية غزة: الأوضاع في القطاع صعبة جراء المنخفض الجوي

قال حسني نديم مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن

وأوضح مهنا، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الواقع الإنساني والحياتي بالغ القسوة والتعقيد، نتيجة الأضرار الكبيرة التي خلّفها المنخفض الجوي السابق، وعدم توفر أي بدائل لدى السكان والنازحين، الذين غرقت خيامهم ومراكز إيوائهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة لدى المواطنين والنازحين محدودة للغاية، خاصة أولئك الذين يعيشون في مراكز الإيواء والخيام والمخيمات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب الرياح القوية، في تلف وتهالك عدد كبير من الخيام، واقتلاع بعضها وتطايره، ما اضطر العديد من الأسر إلى قضاء ليلتهم الماضية في العراء وسط ظروف جوية قاسية.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة أن جميع ممتلكات النازحين الأساسية، من فراش وأغطية وملابس شتوية، تعرضت للبلل والتلف بشكل كبير، في ظل انعدام البدائل، ما فاقم من حجم المعاناة الإنسانية.

وبيّن أن القدرة التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار انخفضت بنحو 80%، مشيرًا إلى أنه في أفضل الأحوال لا تتجاوز نسبة التصريف 20% من القدرة الكاملة، سواء على مستوى شبكات التصريف أو مضخات الصرف الصحي، ما ينذر بتفاقم الأوضاع مع استمرار المنخفضات الجوية.

19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك عدد من أوامر الهدف وإخراج للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن تجري عمليات هدم لمنازل بحجة البناء دون ترخيص كما تم هدم سور لقاعة أفراح وفي قرية قلندية تم هدم منزل مأهول بالسكان كما طوقت قوات الاحتلال المنزل أولا، مشيرة إلى أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بلا هوادة.

وتابعت أن المستوطنين يرعون أغنامهم بالقرب من منازل المستوطنين، مشيرة إلى أنهم يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كما شهدت القرى والبلدات اقتحام لقوات الاحتلال ومن لم يعتقل جراء المداهمات فيتم اعتقاله عبر حواجز مداخل البلدات والقرى.